به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مصطفی زینی وند، در تشریح این حادثه دلخراش گفت: ساعت ۱۱:۵۵ بنابر اظهارات شهود و بازبینی تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های محل عابر پیاده‌ای بعد از برخورد با یک قلاده سگ به طور ناگهانی اقدام به فرار می‌کند و به صورت عقب عقب وارد بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق نرسیده به پل کاروانسرای سنگی می‌شود و با یک دستگاه کامیون برخورد کرده و متأسفانه به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در پایان به رانندگان محترم توصیه کرد: در مبادی ورودی شهر‌ها با توجه به تغییر شرایط محیطی و وارد شدن به بافت مسکونی حتماً با سرعت مطمئنه رانندگی کنید تا در صورت مواجه شدن ناگهانی با عابرین پیاده، موتور سواران و یا احیاناً حیوانات ولگرد و یا اهلی بتوانید به موقع عکس العمل مناسب از خود نشان داده و از تصادفات احتمالی پیشگیری کنید.