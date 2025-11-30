همایش علمی و تاریخی میرزای نائینی از بزرگ‌ترین اندیشمندان معاصر شیعه با حضور گستردهٔ علما و شخصیت‌های علمی حوزهٔ نجف و جمعی از پژوهشگران و اندیشمندان کربلا، طی مراسمی سه‌روزه برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ همایش علمی و تاریخی میرزای نائینی از بزرگ‌ترین اندیشمندان معاصر شیعه، با حضور گستردهٔ علما و شخصیت‌های علمی حوزهٔ نجف و جمعی از پژوهشگران و اندیشمندان کربلا، طی مراسمی سه‌روزه برگزار شد. این همایش که در نجف آغاز شد و در کربلا به پایان رسید، زیر نظر عتبات مقدسهٔ نجف و کربلا سازماندهی شده بود و به بررسی ابعاد علمی، فقهی، سیاسی و اجتماعی شخصیت این فقیه مجاهد اختصاص داشت.

در آیین افتتاحیه، سخنرانان با اشاره به نقش برجستهٔ میرزا محمدحسین نائینی در تاریخ معاصر، او را از پیشگامان نوسازی اندیشهٔ سیاسی شیعه و از مهم‌ترین چهره‌های مجتهدان ضد استعمار معرفی کردند. علامه میرزای نائینی بیش از پنجاه سال در حوزهٔ نجف اشرف به تدریس اشتغال داشت و شاگردان فراوانی تربیت کرد. از جمله آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید محسن حکیم که هر یک بعد‌ها از مراجع برجستهٔ جهان تشیع شدند.

سخنرانان همایش همچنین بر نقش اثرگذار علامه نائینی در مقابله با اشغالگران انگلیسی در عراق در آغاز قرن گذشته تأکید کردند و او را یکی از پایه‌های اصلی جنبش‌های فکری و اجتماعی ضد استعمار در عراق دانستند.

این همایش با برگزاری نشست‌های علمی، ارائهٔ مقالات تخصصی و رونمایی از برخی اسناد و پژوهش‌های تازه دربارهٔ میراث فقهی و سیاسی نائینی، در کربلا خاتمه یافت.

نماینده مقام معظم رهبری در عراق و رؤسای دو حوزه علمیه قم و خراسان بزرگ نیز در این همایش حضور داشتند.