دبیرخانه نمایشگاههای هدی از آغاز فرایند پیشثبتنام برای حضور در هشتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی – اسلامی هدی ۸ خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور و رئیس نمایشگاه هدی ۸ با اعلام این خبر گفت: همه علاقهمندان، طراحان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه پوشش عفیفانه تا پنجم دیماه ۱۴۰۴ فرصت دارند برای حضور در این رویداد ملی ثبتنام کنند.
امیدی افزود: نمایشگاه ملی هدی ۸ از ۲۹ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با ۲۹ شعبانالمعظم تا ۱۶ رمضانالمبارک، در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
رئیس نمایشگاه هدی ۸ عنوان کرد: پیشثبتنام در وبگاه این رویداد رایگان است؛ با این حال، ثبتنام اولیه به منزله تأیید نهایی حضور نمیباشد و درخواستها پس از بررسی توسط دبیرخانه و تأیید نهایی، به مرحله ثبتنام قطعی میرسد.
شایان ذکر است، تولیدکنندگان، صاحبان ویژَند (برندها) و فعالان عرصه پوشاک ایرانی ـ اسلامی میتوانند با مراجعه به پایگاه رسمی دبیرخانه نمایشگاههای هدی، نسبت به انجام پیشثبتنام اقدام کنند.