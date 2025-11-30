به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته شانزدهم

جمعه ۲۸ آذر

داماشیان گیلان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت

نساجی مازندران- فرد البرز- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شنبه ۲۹ آذر

بعثت کرمانشاه- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس کرمان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان

نیروی زمینی تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه ۳۰ آذر

شناورسازی پی پشت قشم- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

شنبه ۱۳ دی

مس سونگون- مس شهر بابک- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید قویدل تبریز

سایپا تهران- نود ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

یکشنبه ۱۴ دی

نفت و گاز گچساران- هوادار تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته هفدهم

جمعه ۵ دی

شهرداری نوشهر - مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس

نود ارومیه- مس کرمان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

شنبه ۶ دی

فرد البرز - داماشیان گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

مس شهر بابک - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

پالایش نفت بندرعباس - سایپا تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پارس جنوبی جم -بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی جم

یکشنبه ۷ دی

آریو اسلامشهر- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

صنعت نفت آبادان- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه ۸ دی

هوادار تهران - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران