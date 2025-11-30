پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای شانزدهم و هفدهم لیگ یک فوتبال باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته شانزدهم
جمعه ۲۸ آذر
داماشیان گیلان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نساجی مازندران- فرد البرز- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شنبه ۲۹ آذر
بعثت کرمانشاه- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس کرمان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان
نیروی زمینی تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران
یکشنبه ۳۰ آذر
شناورسازی پی پشت قشم- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شنبه ۱۳ دی
مس سونگون- مس شهر بابک- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید قویدل تبریز
سایپا تهران- نود ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
یکشنبه ۱۴ دی
نفت و گاز گچساران- هوادار تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته هفدهم
جمعه ۵ دی
شهرداری نوشهر - مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس
نود ارومیه- مس کرمان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
شنبه ۶ دی
فرد البرز - داماشیان گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
مس شهر بابک - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
پالایش نفت بندرعباس - سایپا تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم -بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی جم
یکشنبه ۷ دی
آریو اسلامشهر- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
صنعت نفت آبادان- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
دوشنبه ۸ دی
هوادار تهران - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران