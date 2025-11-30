تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس
در آیینی با حضور نماینده ولیفقیه در استان، از پیشکسوتان دفاع مقدس ایلام تجلیل شد، این آیین بر نقش روایتگری این قشر در انتقال رشادتها و واقعیتهای دوران جنگ به نسل جوان تأکید شد.
؛
؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در آیین قدردانی و معرفی پیشکسوتان الگوی دفاع مقدس گفت: پیشکسوتان جنگ تحمیلی نخستین پاسداران ارزشهای دفاع مقدس و حافظان جایگاه والای شهدا هستند و روایتگری آنها برای نسلهای آینده ضرورتی انکارناپذیر است.
وی پایداری در مسیر ایثار و وفاداری به پیمان الهی را از وظایف اصلی رزمندگان و پیشکسوتان برشمرد.
«سردار سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام نیز در این مراسم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را ضروری دانست و بیان کرد: خانواده شهدا، ایثارگران و آزادگان نخستین حاملان این فرهنگاند و نهادهای فرهنگی باید در صیانت از دستاوردهای دفاع مقدس با پیشکسوتان همراه باشند.
وی اضافه کرد: بیان رشادتهای رزمندگان در دانشگاهها، مدارس و محلهها موجب تحکیم هویت اسلامی و توسعه کشور خواهد شد.
سرهنگ «مرغزاری» مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ایلام نیز مطرح کرد: بر اساس کمیتهای که برای ارزیابی انتخاب شد، پیشکسوتانی که بر اساس یک الگوی مشخص و نظاممند دارای نظام نمرهدهی و شاخصهای دقیق ارزیابی بودند، برگزیده شدند.