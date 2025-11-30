مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان، از مرگ یک کارگر آرماتوربند جوان بر اثر سقوط از طبقه سوم یک ساختمان نیمه‌کاره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر گفت: این حادثه زمانی رخ داد که کارگر در حال انجام عملیات آرماتوربندی بود و به دلیل بی احتیاطی، از ارتفاع سقوط کرده و در دم جان خود را از دست داد.

او افزود: پیکر این کارگر برای بررسی‌های تخصصی، تعیین علت دقیق مرگ و انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان درباره آمار فوت بر اثر حوادث کار در استان گفت: هفت‌ماهه امسال ۲۱ مورد فوت ناشی از حوادث کار ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۵ مورد بود، کاهش داشته است.

محمد مالمیر افزود: همچنین در این بازه زمانی ۲۸۲ نفر بر اثر حوادث کار مصدوم و به پزشکی قانونی مراجعه کردند این در حالی است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰ نفر بوده است.