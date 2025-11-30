پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از راهاندازی «سامانه ثبت ادعای اسناد غیررسمی» (ساغر) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال گفت: در پی اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از چهارم خرداد ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، انجام هرگونه معامله بر اساس اسناد عادی متوقف میشود و تنها اسناد رسمی مورد پذیرش خواهد بود.
وی افزود: برای رفع مشکل مالکان دارای اسناد عادی، سامانهای تحت عنوان «ساغر» یا «سامانه ثبت ادعای اسناد و املاک غیررسمی» طراحی و راهاندازی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: در این سامانه، افرادی که بر اساس قولنامه یا سایر اسناد عادی مالک ملکی هستند، باید مدارک مالکیت و نقشه UTM ملک خود را ثبت کنند تا در مراحل بعدی، پرونده آنها بررسی و در صورت احراز مالکیت، سند رسمی صادر شود.
اقبال تأکید کرد: مهلت تعیینشده برای ثبت ادعاها در سامانه ساغر ۲ سال است و پس از پایان این مدت، هیچ ادعای مالکیتی بر املاک فاقد ثبت در سامانه پذیرفته نخواهد شد.