رئیس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرد آذربایجان غربی با پشتوانه تاریخی، ظرفیتهای گسترده انسانی و حمایت مسئولان میتواند در آینده نزدیک به یکی از قطبهای اصلی فرش دستباف کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، زهرا کمانی افزود: برخورداری از تجربههای ارزشمند، نوآوری و نقشآفرینی مردم استان باعث شده آذربایجان غربی جایگاهی ویژه در صنعت فرش داشته باشد.
او با اشاره به فعالیت بیش از ۷۲ هزار بافنده در استان اظهار کرد: ثبت جهانی طرحهای «ریزماهی خوی» و «افشار» نشاندهنده ظرفیت بیبدیل آذربایجان غربی در عرصه فرش دستباف است.
وی نقش اتاقهای بازرگانی و تشکلهای خصوصی را در معرفی محصولات استان کلیدی دانست و گفت: موقعیت مرزی آذربایجان غربی فرصت کمنظیری برای گسترش بازارهای صادراتی ایجاد کرده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به عرضه برخی فرشهای این منطقه به نام سایر استانها افزود: باید هویت واقعی فرش آذربایجان غربی در بازارهای جهانی دوباره تثبیت شود.
به گفته کمانی، مرکز ملی فرش طی شش ماه گذشته با همراهی دانشگاهیان و فعالان بازار، چالشهای زنجیره تولید تا صادرات را بررسی و سند تحول فرش دستباف را تدوین کرده است.
کمانی با اشاره به بدهی ۴.۸ همتی به سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود این بدهی، روند حمایتها متوقف نشده است، اما قالیبافان – بهویژه که ۷۵ درصد آنها را زنان تشکیل میدهند – باید از بیمهای پایدار بهرهمند شوند.
وی نبود مشاوران حرفهای در بخش فرش دستباف را از ضعفهای جدی برشمرد و خواستار تقویت این بخش با همکاری دستگاهها شد.
کمانی در ادامه گفت: سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی حوزه فرش در آذربایجان غربی توزیع شد و این استان در جذب اعتبارات رتبه نخست را به خود اختصاص داد. او بروکراسی پیچیده را از موانع پیشروی هنرمندان دانست و خواستار حضور شرکتهای پشتیبان برای تسهیل فرآیندهای اداری شد.