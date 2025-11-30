خودرو‌های سنگین سهمی۷۰ درصدی در آلودگی هوا دارند و الزام معاینه فنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش دود و آلاینده‌ها ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، هوای شهر زیر سایه دود خودرو‌های سنگین سنگین‌تر شده است؛ جایی که معاینه فنی می‌تواند این سایه را روشن‌تر کند.

بر اساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تردد وسایل نقلیه بدون معاینه فنی ممنوع است و کامیونداران موظف به ثبت و دریافت برگه معاینه فنی هستند.

در تست‌های آلایندگی، میزان دود خروجی از اگزوز باید کمتر از ۲.۸۰ باشد و در صورت بالاتر بودن، خودرو مردود می‌شود.

از میان ۳۰ تا ۳۵ کامیون پذیرش‌شده روزانه، حدود پنج تا شش دستگاه به دلیل نقص فنی رد می‌شوند و پس از تعمیر تا ۱۵ روز فرصت مراجعه مجدد دارند.

بر اساس مقررات، خودرو‌های سنگین از زمان تولید تا یک‌سال‌ونیم معاف از معاینه فنی هستند؛ پس از آن تا ۱۰ سال باید هر شش ماه یک‌بار و برای خودرو‌های بالای ۱۰ سال هر سه ماه مراجعه کنند. جایگزینی کامیون‌های نو به جای فرسوده، کاهش دود و امید به هوایی پاک‌تر را به همراه دارد.