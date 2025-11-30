پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی تا بعد از ظهر فردا، ناپایداری‌های جوی در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت به سبب عبور موجی زودگذر از سطح استان، رشد ابر در پاره‌ای نقاط بارش باران، وزش باد مه و کاهش دید انتظار می‌رود.

برای روز سه شنبه وزش باد در ساعات بعد از ظهر و در پاره‌ای نقاط مه آلود بودن هوا پدیده‌ی غالب در سطح استان خواهد بود.

در روز‌های پایانی هفته جوی پایدار و آرام پیش بینی شده است.

از فردا تا روز پنجشنبه هفته جاری دمای شبانه روزی روند کاهشی خواهد داشت.