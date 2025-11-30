به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ادامه روند موفق شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجان غربی در کسب رضایت از اولیای دم، محکوم به قصاص نفس به نام (ف‌د-ش) از اجرای حکم قصاص رهایی یافت.

جلسه نهایی صلح و سازش با حضور مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فتحی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان غربی، خانزاده مدیر زندان مرکزی ارومیه، اعضای شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف مستقر در زندان، مددکاران اجتماعی و رضایی وکیل مدافع محکوم برگزار شد.

در این پرونده که مربوط به قتل عمد مرحوم الف. ر بود، تنها اولیای دم، همسر و فرزند صغیر ۹ ساله مقتول بودند. پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه مددکاران، اعضای شورای حل اختلاف و جلب کمک‌های مردمی و خیّرین، مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون تومان به عنوان دیه کامل مرد با توافق طرفین تأمین شد.

دادستان مجیدی در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل زندان‌ها، مدیر زندان، مددکاران و وکیل پرونده، صلح و سازش را یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دستگاه قضایی و مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار داشت: این پرونده، هجدهمین رضایت قصاص در سال جاری در استان آذربایجان غربی است که نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر شورا‌های حل اختلاف در کاهش مجازات‌های سالب حیات است.

وی با اشاره به وجود ولی دم صغیر در پرونده و لزوم رعایت دقیق احکام شرعی و قانونی در تقسیم دیه اعلام کرد: سهم دیه فرزند صغیر ۹ ساله مقتول که به دلیل پسر بودن، بیش از یک هشتم سهم مادر است، بر اساس ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی و در چارچوب احکام شرعی ارث، محاسبه و پس از واریز به خزانه، برای تعیین تکلیف و نحوه هزینه‌کرد آن تحت نظارت کامل قانونی به معاون اول قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا حقوق کودک به طور کامل حفظ و آینده وی تأمین گردد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه همچنین دستور داد وضعیت مالی و اموال محکوم بار دیگر به دقت بررسی شود تا در صورت وجود تمکن بیشتر، کمک مؤثری به تأمین معیشت خانواده مقتول صورت گیرد.

در پایان این جلسه یک‌ساعته که با حضور کفیل اولیای دم همراه بود، رضایت قطعی اعلام و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی بار دیگر با تبدیل مجازات قصاص به دیه و نجات یک جوان از اعدام، الگویی موفق از اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و توسعه فرهنگ صلح و سازش را به نمایش گذاشت.