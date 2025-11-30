در این نشست، نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم و راهکار‌های ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اجتماعات محلی بررسی شد.

بررسی کیفیت آموزشی و سوادآموزی محور نشست شورای آموزش و پرورش

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش استان ایلام با تأکید بر اینکه کیفیت‌بخشی آموزشی اصلی‌ترین مسیر تحقق توسعه پایدار در استان است، گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، فاصله آموزشی مدارس استان با میانگین کشوری کاهش یابد.

وی با اشاره به نقش همکاری و هم‌افزایی نهاد‌های محلی در این روند اظهار داشت: با مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های آموزشی می‌توان شکاف موجود را کاهش داد و مسیر موفقیت دانش‌آموزان ایلامی را هموار کرد.

در بخش پایانی این نشست، از کتاب «ایران‌مون» که به دستاورد‌های کشور و روایت جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌پردازد، رونمایی شد.

قرار است این کتاب بدون انجام ارزشیابی آزمونی در سه مقطع تحصیلی برای دانش‌آموزان تدریس شود.