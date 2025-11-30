به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه هشتم با اشاره به نقش محوری پالایشگاه هشتم در تأمین انرژی پاک کشور اظهار داشت:این پالایشگاه با تولید روزانه بیش از ۵۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین، سهم قابل‌توجهی در پاسخ به نیاز تأمین انرژی کشور دارد.

هادی چابوک افزود:روزانه بیش از ۶ درصد گاز مصرفی کشور در پالایشگاه هشتم تولید و به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی متخصصان این مجموعه تأکید کرد: تولید محصولات جانبی پالایشگاه، خوراک اولیه پتروشیمی‌های منطقه را تأمین کرده است و نقشی کلیدی در جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش ایفا می‌کند.

بر اساس این گزارش، روزانه بیش از ۵۶ هزار بشکه میعانات گازی تولیدی پالایشگاه هشتم به پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس ارسال می‌شود تا در فرآیند پالایش، به بنزین تبدیل شود.

این فرآیند علاوه بر نقش حیاتی در تأمین سوخت کشور، در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز اهمیت اساسی دارد.