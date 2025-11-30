پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: یک همت برای رونق تولید در استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: این اعتبارات تاکنون از محل تبصره ۱۸ به تولیدکنندگان پرداخت شده است.
وی همچنین از احداث شهرک فرآوری مواد معدنی در استان خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت و موقعیت جغرافیایی شهرک ۵۰۰ هکتاری شهید رحمانی خوسف، تلاش میشود با تامین زیرساختهای لازم این مجموعه به عنوان شهرک فرآوری مواد معدنی بهره برداری شود.
در کارگروه امروز نیز مسائل و مشکلات ۷ واحد تولیدی در حوزههای ترخیص ماشین آلات معدنی از گمرکات، امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، امهال بدهی تسهیلات بانکی و تامین زمین در قالب ۱۳ مصوبه بررسی شد.