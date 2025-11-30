پخش زنده
۲۵ مستند کوتاه ایرانی به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستندهای کوتاه بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند.
این فیلمها عبارتند از:
«آخرین کلَک» کارگردان و تهیهکننده: عباس رفیعی مَرغملکی
«ابوالمشاغل» کارگردان: هادی محمدی نسب، تهیهکننده: محسن طلایی
«اشیاء و آدمها» کارگردان و تهیهکننده: لیلا خلیلزاده
«باد بهشت» کارگردان و تهیهکننده: محمدرضا فرطوسی
«بدون گریم» کارگردان و تهیهکننده: سعید پرویزی
«برافتو» کارگردان: سپیده جمشیدینژاد، تهیهکننده: علی و سپیده جمشیدی نژاد
«پرواز با ماشین شماره ۳۴» تهیه کننده و کارگردان: علی بیات
«جایی برای ایستادن» کارگردان و تهیهکننده: آرمان قلی پور دشتکی
«حلقه» کارگردان: رایحه مظفریان و زهرا دشت بشی، تهیه کننده: رایحه مظفریان
«دخترک» کارگردان: فرزاد رضایی، تهیه کننده: سجاد ایمانی و فرزاد رضایی
«دوتوک» کارگردان و تهیهکننده: هادی ثابت شوکت اباد
«زنده گیر» کارگردان و تهیهکننده: علی اسدی
«شش پسر» کارگردان و تهیهکننده: مسعود زارعیان
«صغری رئیس» کارگردان: سید صادق کاظمی، تهیهکننده: محمدجواد امیرانی
«عزیززاده» کارگردان و تهیهکننده: حمید شاهمرادی
«فصل انگور» کارگردان و تهیهکننده: ابراهیم حصاری
«گاهی عشق کافیست» کارگردان و تهیهکننده: الهام آقالری
«ماجو» کارگردان و تهیهکننده: ابراهیم مرادی
«مک» کارگردان: نازنینزهرا رفیعی، تهیه کننده: محمدصادق اسماعیلی
«موجهای خاموش سواحل جنوب» کارگردان و تهیهکننده: محمد احسانی
«موسیلی» کارگردان: الهه اذکاری، تهیهکننده: حمید نجفی راد
«میناو» کارگردان و تهیهکننده: عارف حاتمی
«نبض در خط مقدم» کاگردان: مرتضی شعبانی، تهیهکننده: حبیب والینژاد
«نجوای چیزها» کارگردان و تهیهکننده: علی همراز
«هوران» کارگردان و تهیهکننده: سیدعدنان طاهری
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار میشود.