به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستندهای کوتاه بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند.

این فیلم‌ها عبارتند از:

«آخرین کلَک» کارگردان و تهیه‌کننده: عباس رفیعی مَرغملکی

«ابوالمشاغل» کارگردان: هادی محمدی نسب، تهیه‌کننده: محسن طلایی

«اشیاء و آدم‌ها» کارگردان و تهیه‌کننده: لیلا خلیل‌زاده

«باد بهشت» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدرضا فرطوسی

«بدون گریم» کارگردان و تهیه‌کننده: سعید پرویزی

«برافتو» کارگردان: سپیده جمشیدی‌نژاد، تهیه‌کننده: علی و سپیده جمشیدی نژاد

«پرواز با ماشین شماره ۳۴» تهیه کننده و کارگردان: علی بیات

«جایی برای ایستادن» کارگردان و تهیه‌کننده: آرمان قلی پور دشتکی

«حلقه» کارگردان: رایحه مظفریان و زهرا دشت بشی، تهیه کننده: رایحه مظفریان

«دخترک» کارگردان: فرزاد رضایی، تهیه کننده: سجاد ایمانی و فرزاد رضایی

«دوتوک» کارگردان و تهیه‌کننده: هادی ثابت شوکت اباد

«زنده گیر» کارگردان و تهیه‌کننده: علی اسدی

«شش پسر» کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود زارعیان

«صغری رئیس» کارگردان: سید صادق کاظمی، تهیه‌کننده: محمدجواد امیرانی

«عزیززاده» کارگردان و تهیه‌کننده: حمید شاهمرادی

«فصل انگور» کارگردان و تهیه‌کننده: ابراهیم حصاری

«گاهی عشق کافیست» کارگردان و تهیه‌کننده: الهام آقالری

«ماجو» کارگردان و تهیه‌کننده: ابراهیم مرادی

«مک» کارگردان: نازنین‌زهرا رفیعی، تهیه کننده: محمدصادق اسماعیلی

«موج‌های خاموش سواحل جنوب» کارگردان و تهیه‌کننده: محمد احسانی

«موسیلی» کارگردان: الهه اذکاری، تهیه‌کننده: حمید نجفی راد

«میناو» کارگردان و تهیه‌کننده: عارف حاتمی

«نبض در خط مقدم» کاگردان: مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده: حبیب والی‌نژاد

«نجوای چیزها» کارگردان و تهیه‌کننده: علی همراز

«هوران» کارگردان و تهیه‌کننده: سیدعدنان طاهری

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار می‌شود.