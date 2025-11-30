پخش زنده
مسابقات کایاک کراس نخستین مرحله لیگ اسلالوم در بخش بانوان و آقایان در دریاچه آزادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم لیگ اسلالوم، ورزشکاران در ماده کایاک کراس رقابت کردند.
در بخش مردان بردیا پیروزنیا از فولاد هرمزگان در جایگاه نخست قرار گرفت و پارسا ملایی از استخر شهید فاضل و ماهد صفیخانی از مهرپویان شهرکرد دوم و سوم شدند.
در بخش بانوان نیز ملیکا سماکی از آوا شهرکرد مقام اول را کسب کرد و مینو معصومی از تکنیک و تاکتیک شهرکرد و ویانا خدامددی از واریان البرز دوم و سوم شدند.