به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم لیگ اسلالوم، ورزشکاران در ماده کایاک کراس رقابت کردند.

در بخش مردان بردیا پیروزنیا از فولاد هرمزگان در جایگاه نخست قرار گرفت و پارسا ملایی از استخر شهید فاضل و ماهد صفی‌خانی از مهرپویان شهرکرد دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز ملیکا سماکی از آوا شهرکرد مقام اول را کسب کرد و مینو معصومی از تکنیک و تاکتیک شهرکرد و ویانا خدامددی از واریان البرز دوم و سوم شدند.