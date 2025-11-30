فراخوان دومین المپیاد ملی هنر منتشر شد
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد: فراخوان دومین المپیاد ملی هنر شامل آموزشگاههای آزاد هنری و سینمایی، مراکز آموزش مهارتی فرهنگ و هنر، هنرستانهای هنرهای زیبا و هنرستانهای هنری آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
سید رضا آقایی گفت: دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تقویت بنیانهای آموزشی و ایجاد انگیزه در بین گروههای مختلف جامعه هدف و استعدادسنجی هنری اقدام به طراحی و اجرای رویدادهای علمی، آموزشی و هنری کرده است.
وی افزود: در همین راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در نظر دارد با برگزاری «دومین المپیاد ملی هنر» تیمهای هنرجویی مراکز آموزش هنر را به میدان رقابت فراخواند و در این مسابقه فرهنگی - هنری بزرگ به نسل جوان فرصت حضور دهد.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد اظهار داشت: این المپیاد در واقع به عنوان لیگ قهرمانی مراکز آموزش هنر در سه سطح آموزشگاهی و هنرستانی، استانی و ملی برگزار میشود و در مرحله نهایی تیمهای قهرمان هر رشته انتخاب و جام قهرمانی را دریافت خواهند کرد.
آقایی ادامه داد: ماهیت تیمی و گروهی و رویکرد انسجامبخشی فرهنگی و اجتماعی این رویداد، موضوع محوری دومین المپیاد هنر در تمامی بخشها، «هنر برای ایران» است و موضوع آثار ارسالی به المپیاد باید با رویکرد و موضوع اعلامی مذکور باشد تا در روند داوری قرار گیرد.
در این رویداد فرصت حضور برای هنرستانهای هنری وابسته به آموزش و پرورش نیز فراهم شده است. علاقهمندان برای ثبت نام تا ۱۰ دی میتوانند به پایگاه الکترونیکی https://olympiart.ir/farakhan مراجعه کنند.