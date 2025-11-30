پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران از موافقت معتمدیان، مقام عالی دولت در استان با اجرای طرح دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستانهای استان در روزهای پنجشنبه خبر داد و گفت: این تصمیم که در راستای کاهش آلودگی هوا و ارتقای بهرهوری اتخاذ شده است تا اطلاع بعدی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مشیرالحق عابدی، عصر یکشنبه از موافقت محمدصادق معتمدیان استاندار تهران با اجرای طرح دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستانهای استان در روزهای پنجشنبه خبر داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، با اشاره به سیاستهای عمومی دولت در زمینه انسجام اداری و مدیریت مصرف انرژی اعلام کرد: بر اساس تصمیم مدیریت استان، فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستانهای استان تهران بهجز واحدهای عملیاتی دستگاههای بهداشتی، درمانی، امدادی و خدماتی و نیز شعب منتخب بانکها، تا اطلاع بعدی در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری انجام خواهد شد.
مشیرالحق عابدی تصریح کرد: این تصمیم برابر مصوبه ششمین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در تاریخ هشتم آذرماه ۱۴۰۴ و با موافقت استاندار تهران اتخاذ شده و هدف از اجرای آن کاهش ترددها و به تبع آن کاهش مواجهه کارمندان با آلودگی هوا، نزولی شدن میزان انتشار آلودگی، کاهش ترافیک اداری، صرفهجویی در مصرف انرژی و کمک به بهبود شرایط آلودگی هوای استان است.