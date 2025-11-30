با پایان یافتن عملیات تعریض پل و آماده‌سازی کامل زیرگذر فیجان، تردد شهروندان تسهیل و ایمنی رفت‌ و آمد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شهردار کلانشهر اراک به همراه دولت آبادی معاون امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیران اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در محل پروژه تقاطع غیرهمسطح زیرگذر پل فیجان، از روند اجرای عملیات عمرانی و مراحل نهایی این طرح بازدید کرد و ضمن بررسی جزئیات فنی پروژه، از پایان عملیات تعریض پل و آماده‌سازی کامل زیرگذر برای بهره‌برداری خبر داد.

علیرضا محمودی با اشاره به اهمیت این طرح در روان‌سازی ترافیک و کاهش گره‌های ترافیکی شرق شهر، افزود: طرح زیرگذر پل فیجان یکی از طرح‌های مهم عمرانی شهر اراک است که نقش بسزایی در تسهیل تردد شهروندان و افزایش ایمنی عبور و مرور خواهد داشت.