به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز هم‌اکنون در قالب ۱۷ کلاس و با حضور استادان؛ رضا محمدپور، سعید رحمانی، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسم‌آبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و علی خانی در حال برگزاری است.

براین اساس، در جلسات آبان ماه ۱۴۰۴ که در روز‌های گذشته برگزار شد؛ عبدالمحمد پورعاشوری، محمدرضا احدی، علی‌اکبر لطفی‌پور و سبحان قاری از تهران، یوسف قنبری از زنجان، عرفان حسن‌زاده از آذربایجان شرقی، علی شکفته از خراسان شمالی، کمیل محمدی از کرمان، رضا صادقی از گیلان، وحید کرمی از لرستان، محسن سلیمانی و علی الهی از خوزستان، صمد محمدپور از آذربایجان غربی، علی‌محمد پور‌رضا از اردبیل، مسعود لطفی از قزوین، علی‌اکبر باشتنی از خراسان رضوی به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

جلسات ارتقای قاریان، یک نوبت در ماه به‌صورت برخط و یک نوبت در ماه به صورت ارسال تلاوت برگزار می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی قرائت از جمله وظایف ذاتی شورای عالی قرآن است که قدمتی ۳۰ ساله دارد و جلسات ارتقای قاریان ممتاز، یکی از این دوره‌هاست که در سال‌های متمادی، برگزار شده است و در سال‌های اخیر، استفاده از بستر فضای مجازی موجب شده تا حضور تعداد بیشتری از ممتازان در عرصه قرائت فراهم شود.