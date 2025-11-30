پخش زنده
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی از برگشت ۱۲ میلیارد تومان از کلاهبرداریهای فضای مجازی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از آغاز امسال ۲۰ میلیارد تومان از حساب هم استانیها کلاهبرداری شده که با تلاش پلیس فتا، ۱۲ میلیارد تومان برگشت داده شده است.
وی افزود: ۵۰ درصد کلاهبرداریهای فضای مجازی در استان مربوط به کلاهبرداریهای خرید و فروش، ۲۹ درصد مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حسابهای بانکی، ۱۱ درصد جرائم هتک حیثیت و ۱۰ درصد نیز مربوط به جرائم هک به ویژه در سامانه شاد است.
رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه در مجموع ۸۰ درصد جرائم فضای مجازی در خراسان جنوبی جرائم اقتصادی است گفت: در ۹۹ درصدِ پروندههای فضای مجازی استان، مردم استان ما بِزه دیده و مجرمان، غیر بومیاند.