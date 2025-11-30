پخش زنده
مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از پایش بیش از ۴۰۲ مرکز دولتی و عمومی استان برای رعایت انضباط مصرف گاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش سلیمیان با اشاره به اهمیت صرفهجویی و انضباط مصرف انرژی در فصل سرد سال، گفت: این پایش با هدف ارتقای بهرهوری انرژی، رعایت دمای استاندارد ۱۸ درجه سانتیگراد در فضاهای داخلی و عمومی و تحقق سیاستهای کلان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، از نیمه آبان ماه آغاز شده است.
وی افزود: بازدیدهای دورهای کارشناسی و ارزیابی میزان مصرف انرژی، بخشی از فرآیند پایش است و در صورت عدم رعایت الزامات، اخطاریههای رسمی صادر میشود. تاکنون سه سازمان یا اداره به دلیل عدم انضباط در مصرف انرژی، اخطار دریافت کردهاند.
سلیمیان افزود: روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز ساعات کاری و خاموش کردن آنها یک ساعت پیش از پایان کار، خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل برای ساختمانهایی که سیستم حرارت مرکزی ندارند، انجام معاینه فنی، تعمیر و نگهداری وسایل گرمایشی و بهرهگیری از سامانههای هوشمند پایش موتورخانهها.
وی افزود: رعایت این اقدامات نه تنها موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف انرژی میشود، بلکه امنیت، رفاه و پایداری انرژی استان را تضمین میکند.