به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری لرستان گفت: طرح های آبخیزداری در مناطق بحرانی استان آغاز شده و از محل اعتبار ات ملی بیش از ۱۳ حوزه و از محل اعتبار ستاد بحران هم سه حوزه ی آبخیزداری در دست اجرا هستند.

عبدالرضا نوری یزدان افزود:اجرای طرح آبخیزداری در استان دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین تثبیت و۱۸ چشمه و قنات احیا شده است.

۶۵۰ شهر و هشت هزار و ۶۵۰ روستا در معرض سیلاب قرار دارندکه اجرای طرح های آبخیزداری تنها راهکار علمی برای مهار ۷۰ درصد سیلاب‌ها و حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور است.