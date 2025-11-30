پخش زنده
امروز: -
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی لرستان از آغاز اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق بحرانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری لرستان گفت: طرح های آبخیزداری در مناطق بحرانی استان آغاز شده و از محل اعتبار ات ملی بیش از ۱۳ حوزه و از محل اعتبار ستاد بحران هم سه حوزه ی آبخیزداری در دست اجرا هستند.
عبدالرضا نوری یزدان افزود:اجرای طرح آبخیزداری در استان دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین تثبیت و۱۸ چشمه و قنات احیا شده است.
۶۵۰ شهر و هشت هزار و ۶۵۰ روستا در معرض سیلاب قرار دارندکه اجرای طرح های آبخیزداری تنها راهکار علمی برای مهار ۷۰ درصد سیلابها و حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور است.