بازار دام «مهد توس» مشهد با شناسایی ۲ کانون جدید ابتلا به سویه جدید تب برفکی در استان به مدت ۲۸ روز با هدف پیشگیری از گسترش این بیماری تعطیل شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سلامت دامپزشکی خراسان رضوی گفت: ۲ کانون ابتلا به سویه جدید تب برفکی در ۲ واحد دامداری سنتی یکی در شهرستان فریمان و دیگری در منطقه خواجه اباصلت مشهد شناسایی شده‌ اند و در مجموع ۲۵ راس دام مبتلا مشاهده شده که یک راس گوساله تاکنون تلف شده است.

دکتر محمدرضا بهروزیان افزود: با وجود مشاهده سویه جدید، این ویروس تهاجمی نیست و علائم مشاهده شده سبک گزارش شده و خسارت فراوانی به دامداران وارد نکرده است.

وی ادامه داد: تعداد دام‌ های مبتلا به علت واکسیناسیون به موقع زیاد نیست.

بهروزیان گفت: هم اکنون چگونگی ورود ویروس به این ۲ واحد دامی تحت بررسی کارشناسان دامپزشکی قرار دارد.

وی افزود: از همه دامداران تقاضا دارم تا با رعایت دقیق اصول امنیت زیستی، پرهیز از تجمع دام‌ ها و تردد با چکمه و لباس مخصوص در محل نگهداری دام‌ ها، همکاری لازم را در کنترل این بیماری داشته باشند.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌ های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست و مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است. حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب ۱۵ میلیون تن فراورده‌ های دامی، طیور، زنبور عسل و شیلات در این استان تولید می‌ شود.

