به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این مراسم با تأکید بر سرمایه عظیم اخوت و الفت میان رزمندگان، دفاع مقدس را مهم‌ترین عرصه شکل‌گیری وحدت و اخلاص در ملت ایران دانست.

سردار شریف گفت: جنگ، انسان‌هایی از اقصی‌نقاط ایران را که هیچ‌گاه یکدیگر را نمی‌شناختند، در کنار هم قرار داد و از آنان برادرانی بی‌ریا ساخت.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس جایی بود برای نمایش اخلاص و کار بی‌نام و نشان؛ سرمایه‌ای که ارزش آن هنوز قابل محاسبه نیست.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از این هم‌افق‌شدن دل‌ها از برکات انقلاب اسلامی و نگاه امام خمینی (ره) بود، تصریح کرد: امام فقط کشور را از سلطه بیگانگان رها نکرد؛ ملت را با هم آشتی داد و سختی‌ها و شادی‌هایشان را مشترک کرد. اوج این وحدت در دفاع مقدس شکل گرفت.

سردار شریف در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد این رخداد بار دیگر نشان داد می‌توان اختلافات را کنار گذاشت و به آرمان‌های امام و انقلاب توجه کرد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنانش به ارتباط طولانی خود با محمد آسودی پرداخت و گفت: توانمندی‌های او در تبلیغات جنگ، از روز‌های قرارگاه کربلا تا قرارگاه نور و نیروی دریایی، همواره برجسته بوده است. شریف توضیح داد که در مقطعی شخصاً پیگیر به‌کارگیری ظرفیت‌های آسودی در سطح کلان‌تر بوده و همکاری مشترکشان به دوستی خانوادگی نیز انجامیده است.

وی همچنین نقش مغفول همسران رزمندگان را یادآور شد و گفت: ما مدیون زنانی هستیم که در دوران جنگ بار تربیت فرزندان و اداره خانه را برعهده داشتند. تصویرسازی‌های دشمن درباره خانواده‌های سپاه هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

او با انتقاد از ضعف در روایت حرفه‌ای زندگی سرداران افزود: به‌دلیل کم‌کاری ما، دشمن گاه با یک ویدئو تلاش می‌کند چهره انسان‌هایی را تخریب کند که عمرشان را برای امنیت این ملت گذاشتند.

سردار شریف در پایان با تشکر از برگزارکنندگان و حضار، تأکید کرد که ثبت و انتشار این کتاب‌ها برای حفظ سرمایه معنوی دفاع مقدس ضروری است.