پلیس راهور می گوید دستکاری ، پوشاندن پلاک و پنهان‌سازی هویت خودرو ، برخورد قضایی و جریمه سنگین به‌دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ علی اصغر شریفی ، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۳۷۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل پوشش پلاک جریمه شدند.

سرهنگ شریفی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: پلاک خودرو هویت قانونی وسیله نقلیه است و هرگونه تغییر یا پوشاندن آن به معنای پنهان کردن هویت خودرو و تخلف آشکار از قانون است. پلیس راهور به‌طور جدی با این موارد برخورد خواهد کرد.