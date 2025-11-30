به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای هانی تحویل‌زاده با اشاره به تولید بیش از ۴۰ میلیون قوطی شیرخشک معمولی و رژیمی در شش‌ماهه نخست امسال؛ افزود: به دلیل افزایش بدهی شرکت‌ها و محدودیت‌های اعتباری، در ادامه با کاهش تولید مواجه شدیم.



وی با بیان اینکه هم اکنون حدود یک و نیم تا دو میلیون قوطی کمتر از تقاضای واقعی تولید داریم؛ گفت: روند تخصیص و ارسال ارز از هفته گذشته آغاز شده و با ادامه این روند، طی یک تا دو ماه آینده شرایط تولید تثبیت و کمبود موجود رفع خواهد شد و تولید به تدریج به حالت عادی بازمی‌گردد.

تحویل زاده با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر صادرات بر کمبود داخلی افزود: صادرات شیرخشک از طریق ورود موقت انجام می‌شود. در این روش، مشتری مواد اولیه را وارد می‌کند، کارخانه صرفاً حق‌العمل‌کاری انجام می‌دهد و صادرات صورت می‌گیرد؛ بنابراین نه ارزی برای صادرات دریافت می‌کنیم و نه این فرایند باعث فشار بر ظرفیت تولید داخل می‌شود.به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد؛ ظرفیت خطوط تولید کشور سالانه ۱۲۵ میلیون قوطی است و سال گذشته تنها ۸۰ میلیون قوطی تولید شده است.

وی بر لزوم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: در حالی که برای واردات برخی کالا‌های غیرضروری ارز تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان شیرخشک اطفال با چالش‌های جدی در تأمین ارز مواجه‌اند.