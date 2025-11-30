پخش زنده
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، کاهش مواد اولیه و تأخیر در تخصیص ارز را علت کمبود شیرخشک در داروخانهها عنوان کرد و گفت: با آغاز روند ارسال ارز برای مواد اولیه، کمبود شیرخشک تا دو ماه آینده برطرف خواهد شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای هانی تحویلزاده با اشاره به تولید بیش از ۴۰ میلیون قوطی شیرخشک معمولی و رژیمی در ششماهه نخست امسال؛ افزود: به دلیل افزایش بدهی شرکتها و محدودیتهای اعتباری، در ادامه با کاهش تولید مواجه شدیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود یک و نیم تا دو میلیون قوطی کمتر از تقاضای واقعی تولید داریم؛ گفت: روند تخصیص و ارسال ارز از هفته گذشته آغاز شده و با ادامه این روند، طی یک تا دو ماه آینده شرایط تولید تثبیت و کمبود موجود رفع خواهد شد و تولید به تدریج به حالت عادی بازمیگردد.
وی بر لزوم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: در حالی که برای واردات برخی کالاهای غیرضروری ارز تخصیص مییابد، تولیدکنندگان شیرخشک اطفال با چالشهای جدی در تأمین ارز مواجهاند.