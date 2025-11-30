به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امیر دریادار دوم ابوطالب مطلبی امروز در مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت سالروز نیروی دریایی که در دانشگاه نیروی دریایی نوشهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای عرصه دریا، نقش نیروی دریایی را در امنیت ملی «حیاتی و تعیین‌کننده» توصیف کرد.

وی با اشاره به سابقه درخشان نیروی دریایی از آغاز انقلاب اسلامی گفت: همراهان ما در نیروی دریایی، جمهوری اسلامی ایران را در صحنه‌های مختلف سربلند کردند و امروز نیز ما وظیفه داریم این راه پرافتخار را ادامه دهیم.

فرمانده دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) با اشاره به نامگذاری امروز به عنوان روز ملی جزایر جمهوری اسلامی ایران افزود: این نامگذاری نتیجه تلاش‌ها و مستنداتی است که نیروی دریایی ارائه کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت این جزایر و نقش راهبردی آنها در امنیت کشور روشن شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه پرسنل ارتش «سرباز وطن» هستند، تصریح کرد: شهدای ما خون پاک خود را برای امنیت این سرزمین تقدیم کردند و ما نیز تا آخرین لحظه اجازه نخواهیم داد دشمنان قسم‌خورده حتی به فکر تعرض به مرزهای آبی مقدس جمهوری اسلامی ایران بیفتند.