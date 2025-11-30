مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کارت‌های سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و کارت‌های سوختی که به نام مالک قبلی خودرو است، نیازی به تعویض ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس باصفا» با تأکید بر اینکه هم‌اکنون ظرفیت تولید کارت سوخت شخصی بالا رفته و تعداد درخواست‌ها افزایش یافته است، اظهار کرد: در این روند متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از کارت‌های سوختی که مردم درخواست تعویض داده‌اند، کاملاً سالم و دارای تراکنش فعال هستند؛ اما به‌دلیل وجود نام مالک قبلی روی کارت، افراد اقدام به سوزاندن و صدور کارت جدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نام مالک روی کارت‌های صادره پیش از سال ۱۴۰۲ درج می‌شد، اما اکنون این روند انجام نمی‌شود، افزود: کارت سوخت به خودرو تعلق دارد و درج یا عدم درج نام شخص روی آن هیچ تأثیری بر اعتبار کارت ندارد؛ بنابراین مهم نیست پشت کارت چه نامی نوشته شده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه هنگام نقل‌وانتقال خودرو، هویت مالک جدید بر اساس VIN خودرو بررسی می‌شود و ارتباطی به نام درج‌شده روی کارت سوخت ندارد، گفت: به همین دلیل اگر فردی مالک خودرو باشد، حتی اگر نام شخص دیگری روی کارت سوخت باشد، هیچ نیازی به تعویض کارت سوخت ندارد.

باصفا با بیان اینکه نام درج‌شده روی کارت‌های سوخت سبب شده تعداد زیادی از درخواست‌های ثبت‌شده کاملاً غیرضروری باشد، بیان کرد: مردم نباید برای چنین مواردی هزینه پرداخت کنند، در صف بمانند یا کارت جدید بگیرند. کارت فعلی معتبر است و برای سوخت‌گیری و شارژ ماهانه مشکلی وجود ندارد، همچنین خودرو‌های وارداتی، دولتی و آزاد به تعویض کارت سوخت نیاز ندارند.