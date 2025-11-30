برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جزایر سه گانه ایران
مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بازپسگیری جزایر سه گانه ایران در صحن باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بازپسگیری جزایر سه گانه ایران در صحن باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
این مراسم به مناسبت ۹ آذر , روز ملی جزایر سهگانه خلیجفارس باحضور امیر دریادار دوم جلیل مقدم معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی، حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و جمعی از کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش برگزار شد.
در نهم آذر سال ۱۳۵۰، پس از سه سال مذاکرات فشرده و نفسگیر جهت اعاده حق حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه خلیج فارس، ایران توانست این جزایر را از اشغالگران انگلیسی پس بگیرد و نیروی دریایی ارتش ایران وارد این جزایر شد و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد.
وقتی فرمانده نیروها به جزیره تنب بزرگ وارد شد، با بلندگو به شرطهها و ساکنان جزیره، ابلاغ شد که آنها در امنیت کامل هستند. تعدادی از شرطهها با بلند کردن هر دو دست از پاسگاه خارج شدند و فرمانده رضا سوزنچی، به همراه سه نفر دیگر جلوتر حرکت کردند. اما با صدای رگبار مسلسل، فرمانده سوزنچی، مهناوی یکم حبیب کهریزی و ناوی آیت خانی همانجا به شهادت رسیدند. بعد از درگیری بین نیروهای ایرانی و اشغالگران، پرچم ایران زمین بر بلندترین نقطه جزیره به اهتزاز درآمد.