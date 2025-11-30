برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جزایر سه گانه ایران برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جزایر سه گانه ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بازپس‌گیری جزایر سه گانه ایران در صحن باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

این مراسم به مناسبت ۹ آذر , روز ملی جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس باحضور امیر دریادار دوم جلیل مقدم معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی، حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و جمعی از کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

در نهم آذر سال ۱۳۵۰، پس از سه سال مذاکرات فشرده و نفس‌گیر جهت اعاده حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌‎گانه خلیج فارس، ایران توانست این جزایر را از اشغالگران انگلیسی پس بگیرد و نیروی دریایی ارتش ایران وارد این جزایر شد و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد.

وقتی فرمانده نیرو‌ها به جزیره تنب بزرگ وارد شد، با بلندگو به شرطه‌ها و ساکنان جزیره، ابلاغ شد که آنها در امنیت کامل هستند. تعدادی از شرطه‌ها با بلند کردن هر دو دست از پاسگاه خارج شدند و فرمانده رضا سوزنچی، به همراه سه نفر دیگر جلوتر حرکت کردند. اما با صدای رگبار مسلسل، فرمانده سوزنچی، مهناوی یکم حبیب کهریزی و ناوی آیت خانی همان‌جا به شهادت رسیدند. بعد از درگیری بین نیرو‌های ایرانی و اشغالگران، پرچم ایران زمین بر بلندترین نقطه جزیره به اهتزاز درآمد.