«صحرا مرد» در تماشاخانه مهر به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نمایش «صحرا مرد» به نویسندگی مشترک شهروز ایری و اصغرگروسی، کارگردانی شهروز ایری و با همکاری حوزه هنری استان گلستان و باشگاه تئاتر سوره، با اقتباسی از رمان «ماتی خان» اثر عبدالرحمن اونق، از نیمه دوم آذر ماه در تماشاخانه مهر حوزههنری روی صحنه میرود.
این اثر، روایتگر مقاومت و شجاعت ترکمنها در برابر ظلم و استبداد دولت رضاخان است و بازنمایی از فرهنگ ترکمنها را در روی صحنه روایت میکند.
«صحرا مرد» پیش از این در استان گلستان با استقبال گسترده مخاطبان روی صحنه رفت. پیش فروش بلیتهای نمایش «صحرا مرد» از چهارشنبه ۱۲ آذر ماه در سایت تیوال در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.