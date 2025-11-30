پخش زنده
۱۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح زمستانه ویژه آزادراه کاشان - اصفهان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان- نطنز- اصفهان با اشاره به اجرای مقدمات اجرای طرح زمستانه از مهرماه گفت: ۱۵ میلیارد ریال از محل هزینههای نگهداری آزادراه برای آمادهسازی ماشین آلات و خریداری شن و نمک در اجرای طرح زمستانه هزینه شده است.
نوید زندی افزود: شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان براساس سالهای گذشته با شش دستگاه نمک باش مکانیزه، شش دستگاه برف روب، یک دستگاه جرثقیل با قابلیت نصب یک برف روب روی آن، دو دستگاه تریلی، دو دستگاه کامیونت، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه بیل بکهو به طور ۲۴ ساعته برای اجرای طرح زمستانه در آمادهباش کامل است.
وی گفت: همچنین هشت دستگاه وانت نیز در قالب دو گشت شبانهروزی در محدودهی اصفهان به نطنز و محدوده نطنز به کاشان در سه شیفت کاری شبانهروزی خدمت رسانی میکنند.
نوید زندی با بیان اینکه اجرای اقدامات پیشگیرانه انسداد محورهای مواصلاتی افزود: طبق سالهای گذشته دپوی اصلی نمک نیز به میزان هزار تن و استقرار تجهیزات و ماشین آلات در انبار راهدارخانه مرکزی در کیلومتر ۶۵ اصفهان نطنز کاشان پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان نطنز اصفهان از انبار نمک در عوارضی دوراهی و عوارضی کاشان نیز علاوه بر راهدارخانه مرکزی خبر داد و گفت: دپوی نمک در این دو عوارضی به منظور بهبود خدمت رسانی شرکت و گستره شبکه راه در ۱۶۳ کیلومتر آزادراه پشتیبانی شده است.
زندی به استقرار دو دستگاه مکانیزه در عوارضی کاشان، عوارضی دوراهی و راهدارخانه مرکزی برای پوشش کامل نمکپاشی در محور رفت و برگشت آزادراه اشاره کرد و افزود: حدود هزار کیسه نمک ۱۰ و ۲۰ کیلویی نیز در نقاط حادث خیز و برفگیر پیشبینی شده تا در مواقع ضروری خودروهای در راه مانده و عبوری بتوانند از آن استفاده کنند.
وی تعداد نیروهای آماده باش راهداری برای اجرای طرح زمستانه را ۲۸ تا ۳۰ نفر اعلام و تاکید کرد: این نیروها به طور شبانهروزی در ایام فصل زمستان در خدمترسانی به کاربران آزادراه آماده باش خواهند بود.
زندی ادامه داد: طرح اسکان مسافران در راه مانده، کاربران با خودروهای دچار نقص فنی یا در برف مانده نیز در مسجد حضرت زهرا (س) عوارضی کاشان و دوراهی و راهدارخانه مرکزی با تجهیزات گرمایشی پیش بینی شده است.