درجشنواره پاسداشت هنر- صنعت فرش دستباف در ارومیه از فعالان برجسته صنعت قالیبافی استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جشنواره پاسداشت هنر صنعت فرش دستباف امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان، فعالان اقتصادی و هنرمندان حوزه فرش در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.
در این جشنواره که با هدف حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیتهای قالیبافی و تقویت جایگاه فرش دستباف آذربایجانغربی در بازارهای داخلی و خارجی برپا شد، ضمن رونمایی از اطلس فرش استان، آیین تجلیل از هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان برجسته صنعت قالیبافی نیز انجام گرفت.
همچنین در حاشیه جشنواره، نمونه آثار قالیبافان استان، شامل طرحها و نقشههای اصیل منطقه، ابزارهای سنتی بافت و دستاوردهای نوین در این حوزه به نمایش گذاشته شد.
