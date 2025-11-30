معاون امور استانهای سازمان صداوسیما مطرح کرد؛
شهادت و پدر و مادر شهید شدن نصیب هر کسی نمیشود
معاون امور استانهای سازمان صداوسیما با تجلیل از مقام شهید و صبر والدین شهدا، جایگاه شهید و خانوادههای معظم آنان را ارزشمند عنوان کرد و گفت: هر کسی توفیق شهادت و سعادت پدر یا مادر شهید بودن را پیدا نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا کیخا در جریان سفر به آذربایجان شرقی با حضور در منزل شهید امنیت حسین اجاقی ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهید والامقام گفت:شهدا با جانفشانی و ایثار امنیت و آرامش امروز کشور را بیمه کردهاند و نام آنان برای همیشه در حافظه ملت ایران و صفحات تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد ماند.
معاون امور استانها صدا وسیما در ادامه با تاکید بر مقام رفیع والدین شهدا افزود:پدران و مادران شهدا با صبر و استقامت مثالزدنی خود مسیر روشن فرزندانشان را ادامه دادهاند.
وی خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای معنوی و پشتوانههای فرهنگی کشور دانست و اظهار داشت:تکریم شهدا و خانوادههای آنان وظیفهای شرعی، اخلاقی و ملی است و سازمان صداوسیما خود را مکلف میداند روایتگر ایثار، استقامت و بزرگی این عزیزان باشد.
ایوب نصیری مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی نیز در نخستین ساعات پس از معارفه خود با حضور در منزل شهید امنیت حسین اجاقی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بر ضرورت پاسداشت راه آنان تاکید کرد.
وی با گرامیداشت جایگاه والای شهدا گفت:عظمت شهیدان و فداکاری آنان پایههای امنیت و عزت امروز کشور است و یاد و نامشان همیشه بر تارک این سرزمین میدرخشد.
وی با اشاره به صبر مثالزدنی خانوادههای معظم شهدا افزود:پدران و مادران شهدا اسوههای صبر، ایثار و استقامت هستند مقام آنان کمتر از مقام شهید نیست و جامعه وامدار فداکاری و بزرگی این عزیزان است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین آمادگی کامل رسانه استانی را برای انعکاس مجاهدتها، ایثار و شجاعت خانوادههای شهدا اعلام کرد و گفت:صداوسیمای آذربایجان شرقی خود را موظف میداند روایتگر اخلاص و جانفشانی شهدا و خانوادههای معزز آنان باشد.
نصیری با تاکید بر اینکه تبیین فرهنگ ایثار و شهادت از وظایف خطیر دستگاههای فرهنگی است اظهار داشت:امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که نسل جوان با الگوهای حقیقی مقاومت و شجاعت آشنا شود و رسانه ملی وظیفه دارد این مفاهیم را به درستی و با زبان اثرگذار برای جامعه بازگو کند.
وی همچنین توجه به خانوادههای شهدا را وظیفه اخلاقی و اجتماعی همه دستگاهها دانست و افزود:تکریم خانوادههای معظم شهدا تنها یک دیدار و یک مراسم نیست بلکه باید در برنامهریزیها، تصمیمسازیها و خدماترسانیها به صورت عملی نمود پیدا کند و ما در صداوسیما تلاش خواهیم کرد این حضور و حمایت را مستمر و موثر دنبال کنیم.
رباب حقایق شریف مادر شهید حسن اجاقی نیز در این دیدار با اشاره به ویژگیهای اخلاقی فرزند شهیدش گفت:حسین نه دوران جنگ را دیده بود و نه روزهای انقلاب را اما با تمام وجود پای نظام ایستاد و برای دفاع از امنیت مردم قدم در راهی گذاشت که سرانجامش شهادت بود.