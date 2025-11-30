پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت : برای رفع مشکل نقدینگی کارگاههای فرش دست بافت دولت تسهیلات ویژه پرداخت خواهد کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس مرکز ملی فرش ایران در جشنواره پاسداشت هنر صنعت دست فرشباف آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: دولت ۹ همت برای مشاغل خانگی و روستایی تخصیص داده است که با تشکیل کمیتهای تخصصی و با هماهنگی وهم افزایی با دستگاههای دولتی و تشکلهای خصوصی فرش دستبافت از این محل به کارگاههای فرش بافی تسهیلات پرداخت میشود.
زهرا کمانی با اشاره به فعالیت بیش از ۷۲ هزار بافنده و ثبت جهانی دو برند «خوی» و «افشار»، آذربایجانغربی را از مهمترین استانهای اثرگذار در صنعت فرش دستباف کشور دانست و بر ضرورت حفظ اصالت، توسعه صادرات و رفع چالشهای ساختاری این حوزه تأکید کرد.
وی افزود: وجود بیش از ۷۲ هزار بافنده و ثبت جهانی دو برند ارزشمند فرش خوی و افشار، جایگاه رفیع آذربایجانغربی را در فرش دستباف کشور تثبیت کرده است، این ظرفیت عظیم انسانی و هنری میتواند محرک اصلی توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه باشد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با تقدیر از حمایتهای وزارت صمت برای فعالسازی دوباره شورای عالی فرش دستباف اظهار کرد: رویکرد جدید وزارت صمت بر مشارکت فعال بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و تشکلها در فرایند تصمیمسازی است و این همکاری میتواند مسیر توسعه صادرات و ایجاد بازارهای مرزی را هموار کند.
زهرا کمانی با اشاره به حمایتهای معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم ریاستجمهوری گفت: با تشکیل کارگروه ویژه فرش دستباف روستایی و عشایری، ظرفیتهای بیمه، تسهیلات هدفمند و توانمندسازی زنجیره ارزش مورد توجه قرار گرفته است.
وی یکی از دغدغههای جدی مرکز ملی فرش را حفظ اصالت و جایگاه برندهای افشار و خوی عنوان کرد و تصریح کرد: کمتوجهی به برندسازی سبب شده که در برخی بازارها فرش منطقه با نامهای دیگر عرضه شود، برای رقابت جهانی، نیازمند فناوریهای نوین و رویکردهای جدید هستیم، زیرا رقبای ما با سرعت در حال پیشرویاند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به تدوین سند تحول فرش دستباف کشور گفت: تمام چالشهای حوزه فرش در شش ماه گذشته با مشارکت خبرگان بازار و دانشگاه بررسی و در سند تحول ثبت شده است و یکی از موضوعات مهم، احیای ردیف بودجه بیمه قالیبافان است که از سال ۹۶ از بودجه خارج شده و امروز حدود ۴.۸ همت بدهی به تأمین اجتماعی وجود دارد.
زهرا کمانی با تأکید بر اینکه بیش از ۷۵ درصد قالیبافان کشور زنان هستند، گفت: برای رفع مشکلات این قشر، کارگروه ویژه فرش دستباف در معاونت امور بانوان تشکیل شده و جلسات متعدد برای حل مسائل آنان برگزار شده است.
وی تشکیل کمیته اقدام مشترک در اتاقهای بازرگانی را یکی از اقدامات مهم بیان کرد وگفت: استفاده از ظرفیت اتحادیهها و صادرکنندگان برای توسعه صادرات فرش مهمترین هدف این کمیته است
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز گفت: تخصیص ارز واردات ابریشم در فاز اول به مرکز ملی فرش واگذار شده است، با این حال، گرانی مواد اولیه و بروکراسی رفع تعهد ارزی، همچنان از چالشهای جدی فعالان این صنعت است و ما در حال پیگیری برای تسهیل این روند هستیم.
دکتر کمانی با اشاره به پروژههای پیشبینیشده در سند تحول فرش دستباف گفت: حدود ۳۰ پروژه ملی برای تقویت زنجیره ارزش فرش تعریف شده و استانهایی که محوریت دارند از اعتبارات ویژه برخوردار خواهند شد.