فرماندار یزد: روستا‌های یزد به‌واسطه اشتغال در حوزه کشاورزی زنده و پویا هستند و فعالیت‌های کشاورزی خصوصا در حوزه گلخانه از جمله برنامه‌های اصلی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد آقایی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای پوشش گسترده فعالیت روستا‌ها در سطح ملی در استان یزد گفت: مردم این دیار با وجود چالش کم‌آبی، هرگز از تلاش مستمر در راستای فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی در روستا‌ها دست نکشیده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های کشاورزی خصوصا در حوزه گلخانه از جمله برنامه‌های اصلی استان یزد است، افزود: روستا‌های ما به‌واسطه اشتغال در حوزه کشاورزی زنده و پویا هستند. این استان در تولید محصولاتگلخانه ای رتبه دوم را در کشور دارد و سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در این شهرستان بیش از هزار هکتار است.

فرماندار یزد با اشاره به پدیده مهاجرت به استان تصریح کرد: ما شاهد مهاجرت هموطنان از استان‌های همجوار مانند کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان به مرکز استان هستیم که بخشی از این جمعیت در روستا‌های بخش مرکزی و بخش اکرم آباد ساکن هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ شرکت تعاونی در سطح استان فعال هستند، ادامه داد: سعی کرده‌ایم با برنامه ریزی دقیق، زمینه اشتغال پایدار و شرایط مناسب زندگی را در روستا‌ها فراهم کنیم که با برنامه ریزی مدون توسط شرکت تعاونی دهیاری‌های شهرستان یزد، زمینه ایجاد درآمدی ثابت و پایدار را برای اعضا ایجاد کرده که خود درآمدی برای دهیاری‌های شهرستان است.

فرماندار به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری یزد اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری ثبت جهانی روستای فهرج که دارای قدیمی‌ترین مسجد صدر اسلام است، در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که ۲۰۰ هکتار از بافت تاریخی یزد در سال ۱۳۹۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.