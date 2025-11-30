معاون سیاسی استانداری مازندران، نیروی دریایی ارتش را ستون اقتدار ایران و نماد مکتب دفاع جانانه خواند و گفت: این نیرو دشمنان را از تعرض به آب‌های کشور ناامید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون سیاسی استانداری مازندران در مراسم صبحگاه مشترک دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، نیروی دریایی ارتش را "ستون اقتدار ایران" و "نماد مکتب دفاع جانانه" خواند.

سید امیر حسینی‌جو در این مراسم با گرامی‌داشت یاد شهدا و رشادت‌های تاریخی آذر ۱۳۵۹ گفت: در روزهای آغازین پس از انقلاب، نیروی دریایی ارتش کاری کرد که رژیم بعث و حامیان جهانی‌اش تا پایان جنگ جرأت نزدیک‌شدن به مرزهای آبی ایران را پیدا نکردند.

وی با اشاره به روحیه تواضع فرماندهان دفاع مقدس افزود: فرماندهان بزرگ ما همیشه می‌گفتند ما فقط سرباز اسلام هستیم. این روحیه امروز نیز در وجود افسران و سربازان این سرزمین جاری است.

معاون سیاسی استانداری مازندران با اشاره به بیش از ۱۰ هزار شهید مازندران گفت: راهی که طی ۴۷ سال پس از انقلاب پیموده شده، آسان به دست نیامده است. چون ملت ایران در سال ۵۷ گفتند «نه» به وابستگی، و همین استقلال، دشمنی‌ها را رقم زد.

حسینی‌جو نیروی دریایی را فقط یک نیروی نظامی ندانست و افزود: نیروی دریایی ستون توسعه پایدار کشور در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، معیشت دریامحور، اجتماعی و محیط‌زیست است.