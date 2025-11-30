در حادثه رانندگی که ۱۰ نفر مصدوم شدند، بالگرد اورژانس هوایی، مادر باردار ۱۷ ساله‌ را انتقال داد.

حادثه‌آفرینی پراید و مینی‌بوس،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در پی وقوع یک سانحه رانندگی در محور محلات–آبگرم تعداد ۱۰ نفر مصدوم شدند که پنج نفر از این مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند. یکی از مصدومان، مادر باردار ۱۷ ساله‌ای بود که به علت زایمان زودرس با بالگرد به اراک اعزام شد.

روز گذشته برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه مینی‌بوس در محور محلات–آبگرم حوالی ورودی روستای نخجیروان گزارش شد و مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی، خدمات پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی محلات منتقل شدند.

برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و یک مادر باردار ۱۷ ساله با سن بارداری ۳۴ هفته به علت مخاطرات موجود، توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان سینا رضایی آشتیانی اراک منتقل شد.