۹۸۰ میلیون ریال وجه نقد به حساب یکی از شهروندان که به صورت غیر مجاز از کیف پول دیجیتالی اش برداشت شده بود، برگشت داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز ۹۸۰ میلیون ریال از کیف پول دیجیتالی اش، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حسن مشهدی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت مدتی قبل در یک شبکه اجتماعی با کانالی که در زمینه رمز ارز و بورس فعالیت داشت آشنا شدم؛ پس از ارتباط با مدیر کانال به وی اعتماد کردم و آدرس و رمز کاربری حسابم را در یک صرافی آنلاین به منظور انجام فعالیت دیجیتالی و واریز سود در اختیارش قرار دادم، اما این فرد مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال از کیف پول دیجیتالی‌ام برداشت و به حساب دیگری انتقال داد و دیگر پاسخگو نمی‌باشد.

او ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی دقیق متوجه شدند مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال از کیف پول دیجیتالی مالباخته به شکل رمزارز خارج و به حساب کیف پول خارجی منتقل شده است و متهم را که ساکن یکی از استان‌های غربی کشور بود شناسایی و حساب‌های بانکی وی با هماهنگی مقام قضایی توقیف و پس از حصول اطمینان از وقوع کلاهبرداری، مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال به حساب شاکی عودت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر گفت: این نوع جرائم در بستر فضای مجازی افزایش یافته است شهروندان از افشای اطلاعات حساب‌های بانکی و حساب‌های دیجیتالی خود جداً خودداری کنند.