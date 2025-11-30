جهاد خدمت رسانی در روستاهای کم برخوردار دره شهر
۱۵ گروه جهادی در روستای شهید سیکانی درهشهر برای رفع مشکلات زیرساختی و خدماترسانی حضو یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ روستای شهید سیکانی از توابع شهرستان درهشهر، امروز شاهد حضور گسترده گروههای جهادی و جمعی از مسئولان بود، این گروهها در قالب برنامه جهاد خدمترسانی، با مردم روستا دیدار کرده و نیازها و مسائل موجود در حوزههای بهداشت و درمان، معیشت و زیرساختهای عمرانی را از نزدیک بررسی کردند.
در این برنامه، خدمات پزشکی رایگان از جمله ویزیت، مشاوره درمانی و ارزیابی وضعیت سلامت عمومی به ساکنان ارائه شد.
همچنین مشکلات روستا همچون کمبود امکانات درمانی، ضعف زیرساختهای عمرانی و برخی چالشهای معیشتی مورد گفتگو قرار گرفت و گروههای جهادی و مسئولان حاضر بر پیگیری جدی این مسائل تأکید کردند.
روستای شهید سیکانی با ۳۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۱۰ نفر، در فاصله هشت کیلومتری شمالشرقی مرکز شهرستان درهشهر واقع شده و از روستاهای کمبرخوردار منطقه به شمار میرود.