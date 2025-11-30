در مراسمی از پژوهشگران، فناوران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و مدیران برتر استان تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی که امروز به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در شیراز برگزار شد از پژوهشگران، فناوران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و مدیران برتر استان تجلیل شد.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت : تحقق دانشگاه کارآفرین و حل مسائل کشور نیازمند تحول ماهوی در نسل دانشگاه ها، حمایت دولت و ارتقای زیرساخت های پژوهشی است .