مراسم بزرگداشت شهدای مجلس در استان البرز برگزار شد

به مناسبت دهم آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، مراسمی در سالن شهدای مدافع حرم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد.