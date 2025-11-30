مراسم بزرگداشت شهدای مجلس در استان البرز برگزار شد
به مناسبت دهم آذرماه، سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، مراسمی در سالن شهدای مدافع حرم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، امیرحسین دانشکهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: استان البرز سه شهید مجلس دارد که از کارکنان و نماینده مجلس بودند و در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.
در دفاع مقدس شهید غلامرضا سلطانی پس از عملیات والفجر ۸ و شکست سنگین دشمن بعثی، در اسفند سال ۱۳۶۴ به شهادت رسید. همچنین شهید رزاقی، نماینده مجلس از استان مازندران که ساکن البرز بود، در همان ایام به فیض شهادت نائل شد. در جنگ ۱۲ روزه نیز شهید بوسلیک، از کارکنان مجلس و فعال در صدا و سیما، به شهادت رسید.
این مراسم به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجلس برگزار شد تا نام و یاد آنان همیشه زنده بماند.