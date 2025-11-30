پخش زنده
امروز: -
اصفهان بار دیگر در آستانه زمستان، با تشدید آلودگی هوا روبهرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست خودروها سهم ۴۸ درصدی در آلایندگی هوای کلانشهر اصفهان دارند و در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار خودرو در سطح شهر اصفهان تردد میکنند.
همچنین این امر سبب شده موضوع معاینه فنی خودرها از سوی مسئولان جدیتر دنبال شود، چون برخی خوروها در حوزه سوخت عملکرد نامناسبی دارند و غیر استاندارد هستند. استفاده از سیستمهای هوشمند هم در دستور کار قرارگرفته است.