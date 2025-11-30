هنرشهر آفتاب شیراز در پنجمین روز از چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، میزبان هشت فیلم در بخش‌های مختلف بود.



در بخش «مسابقه بین‌الملل» سه فیلم «کاتانه یواتا میشی»، «مارس تا مه» ساخته «مارتین پاول» و «به من نگاه کن» اثر «ولادیمیر گراماتیکوفر» در سالن‌های زرد و نارنجی اکران شد .

در بخش «جلوه‌گاه شرق» نیز دو فیلم «مرد آرام» ساخته «بهنوش صادقی» در ساعت ۱۴ و «عاشقی» اثر «محمدعلی صفورا» در ساعت ۱۶:۳۰ در سالن بنفش به نمایش در آمد.