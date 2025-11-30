به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم والیبال مهرگان نور در نخستین بازی خانگی خود در لیگ برتر والیبال، با نتیجه قاطع ۳ بر صفر از سد استقلال گنبد گذشت و دومین پیروزی خود را در این رقابت‌ها جشن گرفت.

این دیدار از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های مردان امروز (یکشنبه، نهم آذرماه) در سالن امام خمینی (ره) نور و با حضور یک هزار و پانصد تماشاگر برگزار شد.

ست اول بازی بسیار نزدیک و نفس‌گیر بود و با نتیجه ۲۷-۲۵ به سود تیم میزبان به پایان رسید.

مهرگان نور در ست دوم با نتیجه ۲۵-۱۹ و در ست سوم با نتیجه ۲۵-۱۸ بر حریف خود غلبه کرد تا ضمن کسب سه امتیاز، یک بازی دیدنی را به هوادارانش هدیه دهد.

سرمربی مهرگان نور در این بازی از ترکیب ثابتی شامل مهراب ملکی، ابوالفضل مهدیان، امین نجفی، سهیل کمال‌آبادی، آفاق خان، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) استفاده کرد.

این مسابقه که ۹۹ دقیقه به طول انجامید، تحت نظارت و قضاوت نادر انصاری، امیر صداقت، علیرضا قریب و مهدی نویدی‌نو برگزار شد.