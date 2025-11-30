به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:آسمان استان تا پایان هفته همراه با پوشش ابر و گاهی افزايش سرعت وزش باد خواهد بود.

بهمن محمدی مقدم افزود:همچنین از فردا تا روز چهارشنبه در برخی از مناطق به ویژه مناطق جنوب شرق استان وقوع بارش های خفیف و پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه تا شدید لحظه ای پیش بینی می شود. .

در این مدت طی ساعاتی از روزهای سه شنبه و چهار شنبه در ارتفاعات و نواحی جنوب شرق استان رگبار برف دور از انتظار نیست.