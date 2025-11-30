پخش زنده
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: ثبت نام سهام صندوقهای سهام قابل معامله در بورس برای نوزادان متولدین اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا کاظمی افزود: خانوادههایی که فرزندشان از این تاریخ به بعد به دنیا آمده است، با مراجعه به درگاه دولت و بخش جوانی جمعیت، برای ثبت نام نوزادشان اقدام کنند تا سهامدار شوند و از سود این سهام نیز بهرهمند گردند.
وی با اشاره به اینکه این طرح، جزو مصوبه طرح جوانی جمعیت است، گفت: چون طرح جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۱ اجرایی شده است، فعلا این امکان فقط برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد فراهم شده و شورای عالی اقتصادی در حال ساماندهی این موضوع برای ثبت نام جاماندگان است.
طبق ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت، وزارت اقتصاد و دارایی برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ به بعد، مبلغی را جهت سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی قابل معامله (ETF) اختصاص میدهد.