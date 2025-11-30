پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی استان نسبت گذشته بهشدت کاهش یافته است، گفت: فعالیتهای فرهنگی در شرایط کنونی تنها با کار جهادی امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجتالاسلام علی یوسفی در آئین معارفه معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به شرایط دشوار بودجهای کشور افزود: اعتبارات فرهنگی امروز با گذشته قابل قیاس نیست و نخستین حوزهای که به لحاظ کمبود اعتبارات و منابع آسیب میبیند، حوزه فرهنگ است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به افزایش حساسیت نهادهای نظارتی گفت: برای اینکه کار فرهنگی زمین نماند، بخشی از هزینهها را با کمک مردم یا پرداخت شخصی جبران میکنیم. بسیاری از این تلاشها دیده نمیشود، اما برای حفظ جریان فرهنگی استان ضروری است.
لزوم رسیدگی به وضعیت خانههای عالم
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: خانههای عالم از مهمترین سرمایههای فرهنگی استان هستند و نگهداری و بازسازی آنها باید جدیتر دنبال شود، افزود: ساختمان قدیم ادارهکل نیز ظرفیت مهمی است که نباید بلااستفاده رها شود.
یوسفی با اشاره به کمبود نیرو در برخی واحدها گفت: در تلاش هستیم با مأمور کردن نیروها یا اصلاح وضعیت قراردادها، خلأ موجود را برطرف کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به انتصاب علی صحبتلو به عنوان معاون اداری و مالی این اداره کل گفت: ایشان از نیروهای باسابقه و آشنا با امور مالی، اداری و فرهنگی هستند و حضورشان میتواند بسیاری از کارهای معطلمانده را به سرانجام برساند.
یوسفی ادامه داد: اخلاص در عمل، کار جهادی و همدلی میان نیروها سه اصل اساسی موفقیت در فعالیتهای فرهنگی است. ما رقابتی درونسازمانی نداریم، تنها تقسیم کار است و باید با رفاقت و برادری کارها را پیش ببریم.
رئیس اداره آموزش و ارزشیابی تبلیغات اسلامی کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه انتصاب صحبتلو به عنوان معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان زنجان اقدامی راهبردی در جهت تقویت ظرفیتهای اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان زنجان است، گفت: پیشینه طولانی او در حوزههای فرهنگی، کارشناسی حقوقی و معاونت اداری و مالی دارد و این انتصاب، رجعت یک نیروی مؤثر، آشنا با ساختار استان و برخوردار از تجربههای ملی است. حضور ایشان میتواند موجب استمرار و ارتقای روند موفقیتهای گذشته شود.
ابراهیم بیدکی یکی از چالشهای اخیر مجموعه را خلأ به وجود آمده در معاونت اداری و مالی عنوان کرد و گفت: با تکمیل این ساختار و حضور نیروی توانمند جدید، انتظار میرود بار دیگر ثبات مدیریتی، شتاب اجرایی و هماهنگی میان واحدها افزایش یابد.