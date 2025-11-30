مصوب شد از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برای اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌ بر بازار شب عید استفاده شود.

اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، ناظران بازار شب عید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دهمین جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان با حضور برخط فرمانداران شهرستان‌ها و مسئولان برگزار شد و اعضا برای مدیریت بازار و قیمت‌ها در شب یلدا بحث و تبادل نظر کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست مقرر شد فرمانداران به صورت ماهانه گزارشی از اقدامات، بازرسی‌ها و نظارت بر انبار‌های کالا‌های اساسی ارائه کنند.

سعید نوراللهی افزود: در این جلسه همچنین دستگاه‌های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف گزارش عملکرد درباره بازرسی‌های انجام شده در دو ماه اخیر ارائه کردند.

او ادامه داد: در این جلسه مصوب شد از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برای بهبود نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه استفاده شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: تشدید نظارت بر بازار میوه و تره بار، آجیل و خشکبار و کالا‌های اساسی در آستانه شب یلدا از دیگر موضوعاتی بود که پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

نوراللهی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد از مجازات‌های سختگیرانه نظیر پلمب، نصب پارچه و صدور جریمه برای متخلفان بازار استفاده شود.