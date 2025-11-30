پخش زنده
مصوب شد از ظرفیت اتحادیهها و اتاق اصناف برای اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر بازار شب عید استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دهمین جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان با حضور برخط فرمانداران شهرستانها و مسئولان برگزار شد و اعضا برای مدیریت بازار و قیمتها در شب یلدا بحث و تبادل نظر کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست مقرر شد فرمانداران به صورت ماهانه گزارشی از اقدامات، بازرسیها و نظارت بر انبارهای کالاهای اساسی ارائه کنند.
سعید نوراللهی افزود: در این جلسه همچنین دستگاههای اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف گزارش عملکرد درباره بازرسیهای انجام شده در دو ماه اخیر ارائه کردند.
او ادامه داد: در این جلسه مصوب شد از ظرفیت اتحادیهها و اتاق اصناف برای بهبود نظارتها و اقدامات پیشگیرانه استفاده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: تشدید نظارت بر بازار میوه و تره بار، آجیل و خشکبار و کالاهای اساسی در آستانه شب یلدا از دیگر موضوعاتی بود که پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.
نوراللهی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد از مجازاتهای سختگیرانه نظیر پلمب، نصب پارچه و صدور جریمه برای متخلفان بازار استفاده شود.