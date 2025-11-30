پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس از تجهیز تالابهای این استان به دوربینهای برد بلند و پایشهای محیط زیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس از تجهیز تالابهای فارس به دوربینهای برد بلند وآغاز مرحله جدید پایشهای محیط زیستی خبر داد و اعلام کرد: با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رصد لحظهای، ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت در برابر تخریب و تصرف افزایش یافت.
لیلا تاجگردون با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستبومهای تالابی و چالشهای موجود در مدیریت مناطق وسیع حفاظت شده، گفت: نصب و راهاندازی دوربینهای برد بلند در حاشیه تالابها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیطبان و ارتقای سطح نظارت بر عرصههای طبیعی است.
وی در تشریح قابلیتهای فنی این سامانه نظارتی افزود: این دوربینها امکان رصد و پایش شبانهروزی و برخط (آنلاین) را فراهم کردهاند. تصاویر ارسالی این سامانه به صورت همزمان در ستاد اداره کل، واحدهای شهرستانی تابعه و توسط مدیران مربوطه قابل رویت و پایش است که این امر سرعت واکنش به تخلفات احتمالی را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.