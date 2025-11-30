به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس از تجهیز تالاب‌های فارس به دوربین‌های برد بلند وآغاز مرحله جدید پایش‌های محیط زیستی خبر داد و اعلام کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رصد لحظه‌ای، ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت در برابر تخریب و تصرف افزایش یافت.

لیلا تاج‌گردون با اشاره به اهمیت حفاظت از زیست‌بوم‌های تالابی و چالش‌های موجود در مدیریت مناطق وسیع حفاظت شده، گفت: نصب و راه‌اندازی دوربین‌های برد بلند در حاشیه تالاب‌ها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیط‌بان و ارتقای سطح نظارت بر عرصه‌های طبیعی است.

وی در تشریح قابلیت‌های فنی این سامانه نظارتی افزود: این دوربین‌ها امکان رصد و پایش شبانه‌روزی و برخط (آنلاین) را فراهم کرده‌اند. تصاویر ارسالی این سامانه به صورت هم‌زمان در ستاد اداره کل، واحد‌های شهرستانی تابعه و توسط مدیران مربوطه قابل رویت و پایش است که این امر سرعت واکنش به تخلفات احتمالی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.